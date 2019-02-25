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دربال:” المظاهرات السلمية قدمت صورة عن الشعب الحضاري”

قارن إنها أحسن من مظاهرات المخربين من السترات الصفراء "بفرنسا:
دربال:” المظاهرات السلمية قدمت صورة عن الشعب الحضاري”

islam kaab 25 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 52 زيارة

قال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، في أول تعليق له على المظاهرات الشعبية السلمية الرافضة لترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، إنّه على كل جزائري أن يكون فخورا بالشعب الذي أعطى صورة حضارية بمظاهرات سلمية.
وأضاف دربال أمس، أن المواطنين خرجوا في مسيرة سلمية، لم تعرف لا عنف و لا تخريب، وان “المتظاهرين لم يقوموا بأي من الأعمال التخريبية التي قام بها متظاهرو السترات الصفراء في فرنسا” و قال أنه “يجب أن نفهم ثمن الحرية التي دفعت، ما يتطلب المحافظة على سلمية المسيرة”، مشيرا أنّ كل جزائري يجب أن يكون فخور بشعبه.
وفي حديثه عن المترشحين لرئاسيات 18 أفريل المقبل، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ان هيئته “ستتعامل بالتساوي مع كل المترشحين، اللذين سيعلن عليهم المجلس الدستوري” .
رزيقة.خ

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