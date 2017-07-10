أخرج التقرير الذي أعده الإتحاد الأوروبي عن تشريعيات الرابع ماي الفارط رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال عن صمته بالقول إن الجزائر لا تتلقى دروسا من أحد بخصوص ممارساتها الديمقراطية.

وأوضع دربال في تصريح له والذي قال فيه إنه اطلع على مضمون تقرير الإتحاد الأوروبي عبر وسائل الإعلام حول الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع ماي وأن هذا الأخير بعيد عن الصواب وذكر: “اطلعت على مضمون تقرير الإتحاد الأوروبي عبر وسائل الإعلام الوطنية واطلعت على الملاحظات والتوصيات التي أدرجتها بعثة الخبراء التي تابعت مجريات الانتخابات التشريعية ضمن تقريرها وكانت بعيدة عن الصواب “وتابع :”البعثة الأوروبية لم تكن لديها المعلومات الكافية كما أنها لم تكن على دراية بالثقافة الجزائرية وتقاليدها ويجهلون كل ما يتعلق بالنخبة ورجال القانون فيها وكيفية أداء مهامهم”.

وأضاف:” الجزائر لا تتلقى دروسا من أحد بخصوص ممارساتها الديمقراطية والتي هي ثقافة قبل أن تكون ممارسة بأن مقارنة ديمقراطية ناشئة مع الديمقراطيات المتجذرة في الدول الأوروبية ير عادل ومنطقي “.

زينب بن عزوز