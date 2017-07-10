الإثنين , يوليو 10 2017
الرئيسية / الوطني / دربال انتقد تقرير بعثة الإتحاد الأوروبي حول التشريعيات :
دربال: “الجزائر لا تتلقى دروسا في الديمقراطية من أحد”

دربال انتقد تقرير بعثة الإتحاد الأوروبي حول التشريعيات :
دربال: “الجزائر لا تتلقى دروسا في الديمقراطية من أحد”

eldjazair 10 يوليو 2017 الوطني اضف تعليق 1 زيارة

أخرج التقرير الذي أعده الإتحاد الأوروبي عن تشريعيات الرابع ماي الفارط رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال عن صمته بالقول إن الجزائر لا تتلقى دروسا من أحد بخصوص ممارساتها الديمقراطية.
وأوضع دربال في تصريح له والذي قال فيه إنه اطلع على مضمون تقرير الإتحاد الأوروبي عبر وسائل الإعلام حول الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع ماي وأن هذا الأخير بعيد عن الصواب وذكر: “اطلعت على مضمون تقرير الإتحاد الأوروبي عبر وسائل الإعلام الوطنية واطلعت على الملاحظات والتوصيات التي أدرجتها بعثة الخبراء التي تابعت مجريات الانتخابات التشريعية ضمن تقريرها وكانت بعيدة عن الصواب “وتابع :”البعثة الأوروبية لم تكن لديها المعلومات الكافية كما أنها لم تكن على دراية بالثقافة الجزائرية وتقاليدها ويجهلون كل ما يتعلق بالنخبة ورجال القانون فيها وكيفية أداء مهامهم”.
وأضاف:” الجزائر لا تتلقى دروسا من أحد بخصوص ممارساتها الديمقراطية والتي هي ثقافة قبل أن تكون ممارسة بأن مقارنة ديمقراطية ناشئة مع الديمقراطيات المتجذرة في الدول الأوروبية ير عادل ومنطقي “.
زينب بن عزوز

الوسوم

عن eldjazair

شاهد أيضاً

مدير الديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة::
حصة الحجاج الجزائريين سترتفع إلى 41 ألف سنة 2018

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة على أن الجزائر ستطالب ب رفع حصتها من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super