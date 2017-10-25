أطلقت، أمس، مؤسسة ميترو الجزائر بطاقتها غير التلامسية الموجهة لزبائنها الذين يستعملون الميترو والترامواي بانتظام. وأوضحت المؤسسة أن هذه البطاقة الذكية التي تم وضعها أمس تحت تصرف المشتركين من مستعملي شبكتي النقل “الميترو والترامواي” يمكن تعبئتها بأرصدة اشتراكات أو وحدات سفر للنقل وكذا حقوق التخفيض، وتبقى ملكا لمصدرها وعندما تكون الأداة مسماة ستكون موجهة للاستعمال الشخصي، بالإضافة إلى أن هذه الدعامة يمكن أن تأوي أنواعا مختلفة من سندات النقل على غرار سندات قابلة للاستعمال في شبكة واحدة للنقل وسندات قابلة للاستعمال في شبكتي النقل “الميترو والترامواي”.

كما أشارت إلى أنه يمكن للمسافرين اقتناء تذاكر النقل “اشتراك ووحدات السفر” على الدعامة القابلة للتشغيل المتبادل “بطاقة ذكية غير تلامسية” لدى الوكالات التجارية على مستوى وسيلتي النقل الميترو والترامواي، و سيتم استعمال هذه الأداة القابلة للتشغيل المتبادل على مستوى وسيلتي النقل “الميترو والترامواي” حيث تتعرف كل شبكة و تقبل و تعالج الأداة القابلة للتشغيل المتبادل التي تصدرها الشبكة الشريكة الأخرى، كما أفادت بوضع باقة من هذه الدعائم القائمة على هذه البطاقات الذكية على مستوى الميترو والترامواي،

هذا وأشارت المؤسسة إلى أن وزارة الأشغال العمومية النقل ومؤسسة ميترو الجزائر يتقاسمان الإرادة ذاتها في تطوير استخدام الوسائل الجماعية للنقل وتعتبران أن نظام التذاكر يشكل “أداة لتسهيل الولوج الى النقل بان يوفر للمستخدم تذكرة موحدة لتنقلاته”.

كما تعتبران تطوير النقل المتعدد الوسائط بمثابة “عامل أساسي لنجاح تطوير وسائل النقل الجماعية من خلال إدامة و تحسين عروض الأسعار الخاصة بالميترو و الترامواي، وتتمنيان علاو ة على ذلك تطوير أسعار مشتركة على مستوى عديد الشبكات.

و دعت مؤسسة ميترو الجزائر زبائنها للتوجه الى الوكالات التجارية RATP EL DJAZAIR و SETRAM أو الاطلاع على موقعهما الالكتروني للحصول على معلومات أوفر.

وفاء مرشدي