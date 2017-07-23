أعلن وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان، مساء السبت بأم البواقي أن خط السكة الحديدية الرابط بين تبسة و عين مليلة (أم البواقي) سيدخل حيز الاستغلال “فعليا” “بحلول سنة 2018”

و أوضح الوزير عقب زيارة عمل قادته لهذه الولاية “لقد حان الوقت لأن يدخل هذا الخط من السكة الحديدية الممتد على أكثر من 165 كلم و الذي سيشكل همزة وصل مع المناطق الجنوبية للبلاد حيز الخدمة ليلعب دوره على الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي”، وتحدث الوزير عن اقتناء قاطرات جد متطورة لهذا الخط من السكة الحديدية.

تزويد هذا الخط بـ”جميع الوسائل التكنولوجية اللازمة”

و ذكر وزير الأشغال العمومية و النقل بأن إنجاز هذا الخط من السكة الحديدية تقرر في إطار البرنامج الوطني للتنمية وأنه سيتم تزويد هذا الخط من السكة الحديدية الذي سيشرع قريبا في مرحلة تجهيزه بـ”جميع الوسائل التكنولوجية اللازمة” من أجل ضمان تشغيل جد متطور له.

كما أكد عبد الغني زعلان أن هذا الخط الخاص بالسكة الحديدية سيضمن أيضا نقل البضائع و الفوسفات و معادن أخرى على وجه الخصوص مسلطا الضوء على الأثر الإيجابي “المعتبر” لهذا المشروع في تحسين ظروف تنقل المواطنين.

و استنادا للشروحات المقدمة بعين المكان فبمجرد دخوله حيز الاستغلال سيضمن خط تبسة-عين مليلة خدمة لما بين 15 إلى 16 قطارا في اليوم الواحد.

و على صعيد آخر صرح وزير الأشغال العمومية و النقل أن دائرته الوزارية تعمل في الوقت الحالي على تعزيز شبكة الطرق البلدية من أجل “تعزيز العودة نحو القرى” من خلال وضع تحت تصرف السكان المعنيين جميع الظروف اللازمة من أجل إطار مناسب لاسيما من حيث النقل.

ق.و