اقترح السفير ووزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، استضافة مصر لقمة رباعية تجمعها مع الجزائر وتونس وليبيا، لمناقشة الأوضاع في الشأن الليبي ومحاولة وضع حلول لمشكلاتها.

وأضاف الدبلوماسي المصري نبيل فهمي، خلال حواره ببرنامج “المواجهة” على فضائية “إكسترا نيوز”، أنه “لا يمكن إدارة الملف السياسي الليبي دون حل المشاكل الأمنية والقضاء على عمليات التهريب عبر الحدود الليبية طول السنوات الماضية”.

وقال وزير الخارجية المصري الأسبق إن “فرنسا وإيطاليا يحاولون لعب دور في الصفقة السياسية في ليبيا”، لافتا إلى أنه “لا يمانع في ذلك طالما لن يأتي على حساب مصلحة ليبيا والدول العربية”. وذكر فهمي أنه “يجب على العالم العربي القيام بدوره المنطقي في تحديد مستقبله، والتغلب على محاولات تقسيمه والصراعات العسكرية التي أبعدته عن تحقيق مصالح شعوبه”.

إسلام.ك