دار الجزائر تقرأ للنّشر والتّرجمة تكشف: 95 مشاركة تقدمت لجائزة الإبداع الرّوائيّ للرّوائيين الأقلّ من 25 عامًا

استقبلت دار الجزائر في الدّورة الأولى من جائزتها في الإبداع الرّوائيّ للرّوائيين الأقلّ من 25 عامًا، 95 مشاركة: من بينهم 30 عدد الكاتبات: 65ـ ومشاركة واحدة للمغتربين ، حسب بيان للمؤسسة وصل جريدة “الجزائر”.

وستتمّ إحالة المخطوطات المشاركة على لجنة التّحكيم المتكوّنة من:الروائية والأكاديمة د. هاجر قويدري (رئيسة اللجنة)، الروائية والكاتبة لينا هويّان الحسن/ سوريا، المسرحي والأكاديمي د. عبد القادر جريو

الأكاديمي المتخّصص في الرواية. د. عبد الله بن صفية، آالإعلامية زهور شنوف، الكاتب والصحفي محمود أبو بكر/ إرتيريا، على أن يتمّ الإعلان عن القائمة الطّويلة المتكوّنة من 16 عنوانًا يوم الفاتح ماي من العام الجاري.

وتعلن القائمة القصيرة المتكوّنة من 06 عناوين يوم 25 جوان، على أن يعلن عن الرواية الفائزة في حفل خاص يوم 05 جويلية

و.يحظى الرّوائي الفائز بالجائزة الكبرى بمبلغ قدره 101 مليون سنتيم، ترجمة الرّواية إلى اللّغتين الفرنسية والإنجليزية، مسرحة الرّواية، طبعة خاصّة عن دار الجزائر تقرأ بالاشتراك مع دار نشر عربية، درع التميّز الرّوائي، كما يلتزم الروائي الفائز بالانخراط في حملة وطنية لنشر ثقافة القراءة في المؤسسات التربوية، وتحتفظ الدّار بحقوق النّشر والاقتباس المسرحي والسّينمائي والتّلفزيوني لمدّة خمس سنوات.

وتحظى الرّوايات الأخرى المدرجة ضمن القائمة القصيرة بطبعات خاصّة وفق عقود امتياز في دار الجزائر تقرأ، ويحظى أصحابها بدروع التميّز الرّوائي.

صبرينة ك