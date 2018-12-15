“داربي” الكأس بين القبة و”العميد” سينقل إلى 5 جويلية

من المتوقع أن تنقل المباراة المحلية بين رائد القبة ومولودية الجزائر، لحساب الدور الـ32 من منافسة كأس الجمهورية، والمقررة الأربعاء المقبل، من ملعب الشهيد محمد بن حداد بالقبة، إلى ميدان 5 جويلية الأولمبي، وذلك بعد الاجتماع الذي عُقد قبل قليل بين المدير الرياضي لـ”العميد” كمال قاسي السعيد ورئيس الرائد فارس محمد صغير، حيث اشترط هذا الأخير الاستفادة من عائدات اللقاء المالية باعتبار أن فريقه هو المستقبِل، فضلا على تلقيه تسبيقا ماليا، وهو ما وافقت عليه إدارة المولودية، لتتبقى بعض التفاصيل الصغيرة قبل الإعلان الرسمي عن الاتفاق.

ويأتي هذا المقترح في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها رائد القبة، ما يجعل مداخيل لقاء الكأس متنفسا له من أجل تسوية بعض الديون، أين يتواجد النادي العاصمي ضمن قائمة الممنوعين من الانتداب في “الميركاتو” الحالي، لاسيما وأن المواجهة ستستقطب حضورا جماهيريا كبيرا.