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خمسة قـتلى وجــريحــان فـي مجــزرة مــروريـة بآفلــو

yassin bouras 17 يوليو 2017 الحدث اضف تعليق 35 زيارة

لقي 5 أشخاص حتفهم و جرح اثنان في حصيلة أولية إثر حادث سير خطير وقع في وقت مبكر من صباح هذا الاثنين نتيجة اصطدام تم بين شاحنة تبريد  ومركبة من نوع “جي. أس. أم”. يذكر أن المركبتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس على مستوى الطريق الوطني رقم 23 في شطره الرابط بين مدينة أفلو و قلتة سيدي سعد بولاية الأغواط وفي هذا الصدد أفاد مراسل إذاعة الجزائر من الأغواط نورين عبد القادر أن الضحايا هم رجلين و امرأتين و طفلة ، و قد تدخلت مختلف المصالح و في مقدمتهم الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية اثر هذا الحادث الأليم ، و نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية بأفلو و تم التكفل بالجريحين.

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