أعلنت خمسة تنظيمات، مساندتها لترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة، ودعت الجزائريين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية ليوم 18 أفريل القادم.

وأصدرت التنظيمات الخمسة والمتمثلة في الاتحاد الوطني للفلاحين، الإتحاد الوطني للنساء الجزائريات، المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، الكشافة الإسلامية الجزائرية، بيانا مشتركا، تعلن فيه عن مساندتها المطلقة لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة.

وحسب البيان فإن هذه التنظيمات ترى انه من الضروري استمرار الرئيس في منصبه، من أجل استكمال برنامج التنمية الذي انطلق فيه طيلة 20 سنة الماضية.وشددت التنظيمات على أنها ستبقى على العهد، وستدافع على الإنجازات المحققة، مؤكدة أن الرئيس استجاب لنداء الشعب، هذا الأخير الذي دعته المنظمات إلى ضرورة المشاركة بقوة في الاستحقاق المزمع تنظيمه يوم 18 أفريل المقبل.

ر.خ