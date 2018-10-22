يتناقل العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني أن الرئيس الجديد لقبة زيغود يوسف سيتم خلال الأيام القادمة وسيكون أفلاني لا محالة وفق ما تقره الأغلبية البرلمانية والذي يمثلها حزب جبهة التحرير الوطني.

من جهته أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية المجلس الشعبي الوطني،عبد الحميد سي عفيف،أن رئيس المقبل للمجلس البرلماني، سيكون “أفلاني”لا محالة ،وقال سي عفيف، في تصريح له إنه سيتم اختيار الرئيس المقبل للمجلس الشعبي الوطني، وفق ما تقره الأغلبية البرلمانية، والذي يمثلها حزب جبهة التحرير الوطني،كما ثمن المتحدث، قرار رفع التجميد على نشاطات المجلس ، مشيرا أنه سيكون هناك جلستين، الأولى من أجل المصادقة على قرار اللجنة القانونية فيما يخص شغور المنصب،والجلسة الثانية يضيف المتحدث ستخصص، لاختيار خليفة السعيد بوحجة.

وفي ذات السياق ، أكد رئيس المجموعة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، أن حزبه لم يفصل بعد في اسم مرشحه لخلافة رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، مؤكدا أن هذا المرشح سيحظي بدعم المجموعات النيابية الخمسة،وأوضح بوشارب، أن قيادة الأفلان ستقدم اسما واحد لخلافة بوحجة الذي سيم مساندته من قبل كل من المجموعات التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية، وكتلة الأحرار، نافيا أن يكون للأرندي نية في إعلان ترشيح أحد نوابه،ومن جهة أخرى أكد بوشارب أن المجلس سينتخب رئيسه الجديد في أجل أقصاه 10 أيام بداية من الامس وسوف يعود المجلس للعمل بشكل عادي بعدها،كما وصف حضور بوحجة إلى المجلس بأنه أمر عادي على اعتبار أنه نائبا فيه.

هذا و أكد حسان بونفلة، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن مكتب المجلس قد قرر التصويت على رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد نهاية الأسبوع،وقال بونفلة في تصريح له صبيحة الأمس، أنه قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني التصويت العلني عن الرئيس الجديد لقبة زيغود يوسف خلال اليومين المقبلين،وأضاف “سنستدعي كل الكتل لتقرير تاريخ جلسة التصويت العلني عن رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد.”

رزاقي.جميلة