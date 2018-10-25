افاد المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية للبضائع “كارغو”، يحيى حسناوي، عن فتح خط جوي جديد خاص بنقل البضائع بين موريتانيا والجزائر بداية من نوفمبر المقبل، يمتد في رحلة الذهاب من الجزائر نحو نواكشوط، فيما يمتد خط العودة عبر نواكشوط- نواديبو-الجزائر. وأفاد حسناوي لدى لقائه بوزير التجارة، السعيد جلاب، ونظيرته الموريتانية، الناها ولد حمدي، أثناء الافتتاح الرسمي لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، يوم أمس، أنه قد خصصت طائرة لشحن البضائع بسعة حمولة تناهز الـ 20 طنا لجلب السلع إلى موريتانيا من الجزائر والعكس.وفي ذات الصدد أكد مدير “كارغو” أن المنتجات البحرية الموريتانية محل استقطاب من طرف المتعاملين الجزائريين، منوها أنه سيتم بالموازاة مع ذلك تصدير الخضر والفواكه الجزائرية نحو موريتانيا، ومن المنتظر أن يتدعم نقل السلع بين البلدين بخط ثان الجزائر- نواديبو، وفقا لتقدم علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.

عمر ح