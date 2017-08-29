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خسائر سونلغاز تصل الى 33 مليون دينار

خلال شهرين فقط:
خسائر سونلغاز تصل الى 33 مليون دينار

eldjazair 28 أغسطس 2017 الوطني اضف تعليق 31 زيارة

كشفت شركة الكهرباء والغاز “سونلغاز”، عن وصول خسائر الشبكة الكهربائية الى 33 مليون دينار في الشهرين الماضيين، في حين مسّت إنقطاعات الكهرباء 21 ولاية على مدار شهرين.
وحسب ما اورده بيان سونلغاز، فانّ الإنقطاعات الكهربائية شملت 21 ولاية تتمثل في كل من الجزائر العاصمة، بجاية، عنابة، سكيكدة، الطارف، جيجل، البليدة، المدية، تيبازة، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، سيدي بلعباس، غليزان، تيارت، عين الدفلى، تسمسيلت، بشار، البيض، سعيدة، والوادي.
فيما أشارت الى بلوغ عدد الفرق المتنقلة 450 فرقة، وعدد تدخلات أعوان سونلغاز لتصليح الأعطال التي سببتها الحرائق الأخيرة، 763 تدخلا.
ق.و

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