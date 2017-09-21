

قرر خريجو وحاملو شهادة جامعة التكوين المتواصل، الاحتجاج بتاريخ الـ3 من أكتوبر المقبل أمام رئاسة الجامعة بدالي إبراهيم مع القيام بوقفات احتجاجية دورية وطنية وولائية، تنديدا بالصعوبات التي يلاقونها في الاعتراف بشهادتهم وعدم إعطائها قيمتها الحقيقة، والمطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي الذي أنشئت بموجبه الجامعة.

أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة التكوين المتواصل،اثر عقد أعضاء مكتبها الوطني و أعضاء مكتب اللجنة الوطني لخريجي الجامعة لاجتماعهم، الخروج الى الشارع وتنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الـ3 أكتوبر الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا أمام رئاسة جامعة التكوين المتواصل بدالي إبراهيم، و اشارت التنسيقية في بيانها أن الاجتماع انعقد من اجل السير بطرق الاستدلال الصحيح و كشف ما خفي من القرارات التعسفية التي عارضت المبادئ المنصوصة في القانون والدستور.

حيث أكدت التنسيقية الاستمرار في النضال والتنديد بالواقع الذي تعيشه جامعة التكوين المتواصل والذي من شأنه أن يؤدي إلى وضعية يسودها عدم الاستقرار في الجامعات وتغذية الشعور بالقلق لدى الطلبة وحاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل الذين يواجهون صعوبات في الاعتراف بشهادتهم وعدم إعطائها قيمتها الحقيقة، مطالبة بتعديل استعجالي للتعليمة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري رقم 1 بتاريخ 05.01.2017 في شقها المتعلق باستثناء شهادة جامعة التكوين المتواصل على الرغم من انها شهادة تحمل الطابع الجامعي و مسلمة من مؤسسة التعليم العالي و لها نفس القيمة القانونية و البيداغوجية والعلمية مع نظيرتها، إعادة النظر في القانون الأساسي الذي أنشئت بموجبه جامعة التكوين المتواصل، السماح بإكمال المسار الدراسي ما بعد التدرج لخريجي الجامعة ، الاعتراف بجميع التخصصات، عدم إلغاء الامتحان الخاص بها، تحسين الظروف الإدارية والبيداغوجية للطلبة داخل المراكز،بالإضافة إلى تخصيص هياكل علمية وبيداغوجية مستقلة خاصة على مستوى الجامعة، وفتح تحقيق في سبب التأخر في تسليم الشهادات النهائية وضياع الملفات، و كذا فتح قنوات الحوار والاتصال بين جامعة التكوين المتواصل و مكتب التنسيقية واللجنة واعتبارهما شريكا اجتماعيا.

وفاء مرشدي