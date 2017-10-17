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خدمة إلكترونية جديدة للناخبين

حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية:
خدمة إلكترونية جديدة للناخبين

eldjazair 16 أكتوبر 2017 الوطني اضف تعليق 20 زيارة

سيتمكن هذه السنة كل الناخبين التعرف على المكاتب المسجلين فيها تحضيرا للانتخابات المحلية القادمة عن طريق الانترانت، دون التنقل على مقرات البلديات، حيث تم إطلاق خدمة الكترونية جديدة، تسمح للناخبين التعرف على المكاتب المسجلين فيها، يتم الولوج إليها عبر الموقع الالكتروني للوزارة .
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن إطلاق خدمة الكترونية جديدة، تسمح للناخبين التعرف على المكاتب المسجلين فيها، يتم الولوج إليها عبر الموقع الالكتروني للوزارة حسب ما أفادت به هذه الوزارة في بيان لها.
وتدخل هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الرامية إلى عصرنة الإدارة والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال خلال عملية تنظيم الاستحقاقات الانتخابية, وفي سياق تسهيل الإجراءات الإدارية على المواطن.
وجاء في البيان” أنه وفي إطار جهود وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية “الرامية الى عصرنة الإدارة والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال خلال عملية تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وفي سياق تسهيل الإجراءات الإدارية على المواطن, تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية جميع المواطنات والمواطنين بإطلاق خدمة الكترونية جديدة تسمح للناخبين التعرف على المكاتب المسجلين فيها, قصد اتمام واجبهم الانتخابي”.وأوضح –المصدر ذاته– أنه “يتم الولوج إلى الخدمة عبر الأنترنيت على الموقع الإلكتروني للوزارة, وذلك عبر ركن خدمات عبر الأنترنت على الرابط التالي : www.interieur.gov.dz/servicesenligne
وأضاف نفس البيان, انه يمكن للراغبين في الحصول على معلومات إضافية التقرب من المكاتب المكلفة على مستوى البلديات، وذلك طيلة فترة المراجعة السنوية الممتدة من 02 إلى 31 أكتوبر 2017 .
رزاقي جميلة

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