سيتمكن هذه السنة كل الناخبين التعرف على المكاتب المسجلين فيها تحضيرا للانتخابات المحلية القادمة عن طريق الانترانت، دون التنقل على مقرات البلديات، حيث تم إطلاق خدمة الكترونية جديدة، تسمح للناخبين التعرف على المكاتب المسجلين فيها، يتم الولوج إليها عبر الموقع الالكتروني للوزارة .

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن إطلاق خدمة الكترونية جديدة، تسمح للناخبين التعرف على المكاتب المسجلين فيها، يتم الولوج إليها عبر الموقع الالكتروني للوزارة حسب ما أفادت به هذه الوزارة في بيان لها.

وتدخل هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الرامية إلى عصرنة الإدارة والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال خلال عملية تنظيم الاستحقاقات الانتخابية, وفي سياق تسهيل الإجراءات الإدارية على المواطن.

وجاء في البيان” أنه وفي إطار جهود وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية “الرامية الى عصرنة الإدارة والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال خلال عملية تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وفي سياق تسهيل الإجراءات الإدارية على المواطن, تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية جميع المواطنات والمواطنين بإطلاق خدمة الكترونية جديدة تسمح للناخبين التعرف على المكاتب المسجلين فيها, قصد اتمام واجبهم الانتخابي”.وأوضح –المصدر ذاته– أنه “يتم الولوج إلى الخدمة عبر الأنترنيت على الموقع الإلكتروني للوزارة, وذلك عبر ركن خدمات عبر الأنترنت على الرابط التالي : www.interieur.gov.dz/servicesenligne

وأضاف نفس البيان, انه يمكن للراغبين في الحصول على معلومات إضافية التقرب من المكاتب المكلفة على مستوى البلديات، وذلك طيلة فترة المراجعة السنوية الممتدة من 02 إلى 31 أكتوبر 2017 .

رزاقي جميلة