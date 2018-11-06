خبير جزائري يؤكد “الجزائر ليست تابعة للموقف الإيطالي حول ليبيا”

يرى بعض المراقبين أن الجزائر ليست تابعة لإيطاليا بخصوص التحالفات الإقليمية في المنطقة، خاصة مع بروز صراع حاد بين فرنسا وإيطاليا حول ليبيا، انتهى بتجاذبات كبيرة بين هذين البلدين الأوروبيين فعملت فرنسا على تنظيم مؤتمر باريس حول ليبيا وردّت عليها روما بمؤتمر باليرمو الأسبوع المقبل.

أكد أحمد ميزاب الخبير الجزائري في الشأن الليبي والإفريقي أن الجزائر “لا تستثمر في الصراعات الدولية والإقليمية حول ليبيا”، وتابع ميزاب في تصريح لـ “الجزائر” اليوم الثلاثاء، موقف الجزائر “واضح” وغير تابع لأي طرف من الأطراف المتصارعة على ليبيا.

وأكد أحمد ميزاب أن الصراع الفرنسي الإيطالي هو “حول المصالح الكبيرة المتواجدة في هذا البلد” وأضاف المتحدث “صراع بين من يريد أن يمدد استعماره وبين من يبحث على تجديد هذا الاستعمار”.

من جانب آخر، شدد ميزاب على أن الجزائر بنت موقفها منذ البداية حول احترام سيادة ليبيا والحلول السلمية للأزمة، ولم تتبع مؤخرا إيطاليا أو غيرها من الدول.

إسلام.ك