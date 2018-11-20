أبرز محافظ للمهرجان الثقافي للفيلم الأمازيغي المخرج عمار تربيش أنه يسعى إلى تأسيس عمل جماعي و وضع خبرته و تجربته خدمة لنجاح هذا المهرجان.

وأكد المخرج الذي نصب أمس خلفا لمحيوت فريد بالمكتبة الوطنية العمومية، على ضرورة إيجاد مصادر مهنية إضافية تمنح لهذا المهرجان إضافة وتضمن استمراريته من خلال تطوير التكوين السينمائي الذي لا يشغل المكانة التي يستحقها في السينما الوطني.

وولد عمار تريبش في سنة 1953 ببوغني (38 كلم جنوب غرب تيزي وزو) وكان من الجيل الأول لمخرجي الإذاعة و التلفزيون الجزائري و يحمل في مشواره عدة حصص و وثائقيات و أفلام للأطفال (الطفولة بين النصوص و التطبيق في سنة 1979 و التلوث في سنة 1982 …).

واخرج عدة أفلام طويلة من بينها “عايلة كي الناس” مع فتيحة بربار وعثمان عريوات في سنة 1990 و “امرأتان” مع بهية راشدي و عثمان عريوات في سنة 1991 بالإضافة إلى عدة مسلسلات تلفزيونية لفائدة التلفزيون الجزائري.