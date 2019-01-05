طالب خبراء ومختصون في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من الحكومة تقديم الدعم اللازم للطلبة والمتخرجين الجامعيين الجدد لتحقيق مشاريعهم خاصة المتعلقة بالطاقة الشمسية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مطالبين في ذات الصدد الطلبة بولوج عالم الاستثمار والبحث عن مشاريع تفيد الجزائر اقتصاديا.

ودعا البروفيسور وعالم الالكترونيات بلقاسم حبة الطلبة الجزائريين إلى المثابرة والعمل بجهد لتحصيل نتائج ايجابية على ارض الواقع، مشددا على انه قبل البحث عن الأموال يجب البحث عن طريقة مثلى يتم عبرها إنجاح مشاريعهم.

وقال حبة البروفيسور المختص في تطوير وظائف الرقائق الإلكترونية الموجهة لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من أجهزة التكنولوجيات الدقيقة أن الجزائر تزخر بإمكانيات بشرية يمكنها أن تضع بصمتها في مجال الالكترونيات، مشيرا على هامش مداخلته منتدى “قدوتِــیــك” أمس الذي نضمته مؤسسة “اتصالات الجزائر” على مستوى أوبرا الجزائر بوعلام بسايح أن العائق الأساسي الذي يقف حائلا في أن يحقق الطالب الجزائري لطموحاته هو بحثه عن الأموال على حساب تطوير مشروعه، مشددا على ضرورة تعلم الطلبة لطرق الاستثمار المفيد الذي يجلب أرباحا، قائلا” يجب على الطلبة تعلم أن وضع 1 دولار في مشروع يجب إن ياتي ب 2 دولار وإلا فلا داعي للانطلاق في المشروع”.

ولدى حديثه عن العوائق التي تواجه الطلبة الجزائريين في طريقهم لتطبيق مشاريعهم على ارض الواقع قال حبة أن الصعوبات هي جزء من التحديات التي تعترض أي باحث، ضاربا بذلك مثالا عن الصعوبات التي واجهته في مسيرته، التي انطلقت من مسقط رأسه في وادي المغير بولاية واد سوف قبل ان يسطع نجمه من الولايات المتحدة الأميركية التي انطلقت بها مسيرته العلمية، بعد ان صار يملك في مشوار عمله بالولايات المتحدة الأميركية 444 براءة اختراع ما خول له ان يتصدر “العرب الأكثر اختراعا في أميركا”، وصار في الآونة الأخيرة يقدم براءة اختراع كل أسبوع.

من جهتها دعت المهندسة سيليا خشني الطلبة الى ضرورة رفع التحدي لمواجعة العقبات التي قد تعترضهم، وأشارت محرزة المرتبة الثالثة في برنامج “نجوم العلوم” في موسمه العاشر، عن مشروعها حول رصد الطائرات المسيرة “درونز” إلى أن جميع الباحثين لقوا صعوبات ومنهم حتى من لاقى الإخفاق في مسيرته لكنهم امسكوا بحلمهم مستشهدة في ذلك ستيف جوبز والجزائري بورويس عبد الرحيم وأشخاص مماثلين عرفوا الإخفاق ولكنهم تميزوا عن الآخرين بتمسكهم بأحلامهم، قائلة في هذا الشأن” الراغبوبن في النجاح عليهم أن لا ييأسوا”.

عمر حمادي