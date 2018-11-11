خام برنت ينخفض 20 في المائة من أعلى مستوى له في أربع سنوات

استقرت أسواق النفط أمس لكنها تظل ضعيفة مع ارتفاع الإمدادات ومخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي يضغط على الأسعار، في الوقت الذي تراجع فيه الخام الأميركي بنحو 20 في المائة منذ بداية أكتوبر الماضي.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65.73 دولار للبرميل، بارتفاع قدره ستة سنتا في وقت يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب الانخفاض للأسبوع الخامس، بعد تراجعه أربعة في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 70.84 دولار للبرميل. ويتجه برنت صوب التراجع ثلاثة في المائة تقريبا هذا الأسبوع، لينخفض للأسبوع الخامس على التوالي. وانخفض خاما برنت وغرب تكساس الوسيط نحو 20 في المائة من أعلى مستوى لهما في أربع سنوات، والذي بلغاه في مطلع أكتوبر الماضي.

ويقول محللون إن الضغط النزولي الرئيسي على الأسعار يأتي من ارتفاع الإمدادات، رغم العقوبات الأميركية على إيران التي فُرضت هذا الأسبوع، وكذلك من المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي. وقال محللون لدى «برنشتاين إنرجي»: «مع مواصلة صادرات أوبك الارتفاع، تستمر المخزونات في التزايد، ما يفرض ضغطا نزوليا على الأسعار». وقال أحدهم إن «تباطؤ الاقتصاد العالمي يظل الخطر الرئيسي الذي يدفع النفط للهبوط».

وكانت الأسعار هبطت نحو 2 في المائة يوم الخميس مع تركيز المستثمرين على تضخم المعروض العالمي من الخام الذي يتزايد بوتيرة أسرع مما توقع الكثيرون.

بالمقابل، قال مصدر مطلع لرويترز امس، إن اللجنة الفنية المشتركة لدول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء ترى أن الالتزام المبدئي بتخفيضات إنتاج النفط في شهر أكتوبر تشرين الأول بلغت نسبته 104 بالمئة.

عمر ح