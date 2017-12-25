أكد المستشار الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ميلاد الساعدي أن حوالي 700 ألف مهاجر غير شرعي يتواجدون حاليا في البلاد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن الساعدي قوله إن”جميع المهاجرين يحلمون بالوصول إلى أوروبا بأي ثمن”، مضيفا أن سلطات بلاده تمكنت منذ بداية العام الجاري ب”التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من ترحيل 13 ألف أجنبي وصلوا الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية”.

وأضاف أن الدول العربية والإفريقية في مقدمة الدول التي تتعاون مع الجهاز الليبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفا أن 265 مهاجرا سيتم ترحيلهم إلى المملكة المغربية الأسبوع القادم. وفي ذات السياق دعت حكومة الوفاق الوطني الليبية المنظمات الدولية إلى تقاسم الأعباء الصحية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى أراضيها لعبور البحر المتوسط.

وعقد مسؤولون بوزارة الصحة بحكومة الوفاق اليوم اجتماعا مع ممثلي منظمات دولية بهدف مناقشة خطة لتقديم الدعم الصحي للمهاجرين غير الشرعيين وتقاسم أعباء الخدمات المقدمة لهم مع ليبيا.

وحضر الاجتماع ممثلون عن اللجنة الدولية للإغاثة والمنظمة الدولية للهجرة، والهيئة الطبية الدولية.

وقال وزير الصحة بحكومة الوفاق عمر الطاهر بشير ان”على المنظمات الدولية بمختلف أشكالها،أن تتقاسم معنا الأعباء الصحية للمهاجرين غير الشرعيين”.

وأوضح أن الجانب الليبي تحدث مع تلك المنظمات خلال ملتقيات إقليمية ودولية عديدة حول مشاكل القطاع الصحي خاصة على مستوى توفير الأدوية والتطعيمات الخاصة بالأمراض التي يحملها المهاجرون.

ومضى قائلا ان”الوزارة ومن منطلق أنساني لن تتخلى عنهم (المهاجرين)، وسيحظى كل منهم بكامل الرعاية الصحية أسوة بالمواطنين الليبيين، وفق ما هو متوفر لدينا من إمكانيات”.

وأشار إلى أن حملة تطعيمات وطنية استهدفت الأطفال والنساء وكبار السن في شهر نوفمبر الماضي، شملت المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء، وقال “نجحنا في تقديم التطعيمات لهم في ظل هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد”.

وتعد ليبيا من أكبر دول على مستوى العالم لعبور المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر سواحلها.

وتنفذ المنظمة الدولية للهجرة برنامجا للعودة الطوعية لترتيب عودة المهاجرين غير الشرعيين العالقين في ليبيا إلى بلدانهم منذ العام 2006.