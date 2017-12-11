كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح أمس خلال انطلاق أشغال المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98/ 01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وكذا مشروع قانون يتمم الأمر رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،بأنه سيتم “أواخر السنة الجارية” عرض مشروع قانون متعلق بـ”إعادة النظر في الـحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية” على مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير لوح، خلال عرضه لمشروع القانونين المتعلقين باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم السجون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة صادقت على مشروع قانون متعلق بإعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية وسيتم عرضه” أواخر الشهر الحالي” على مجلس الوزراء،ويتعلق الأمر حسب الوزير بإدخال بعض الجرائم كتلك المتعلقة بحوادث المرور والإدمان على المخدرات والكحول في صحيفة السوابق القضائية .

رزاقي.جميلة