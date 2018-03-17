أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن المبادرة السياسية التي أطلقها حزبها و المتعلقة بتشكيل مجلس وطني تأسيسي لإعادة تأسيس مؤسسات الدولة، ومطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لإنقاذ البلد من ” الانزلاق نحو الفوضى “، وجدت صدى واسع وترحبا كبيرا من قبل مسؤولين كبار في الدولة، وكذا سياسيين من أحزاب السلطة دون أن تذكر أية أسماء للامسؤولين او السياسيين..

وطالبت حنون، امس، خلال عرضها للتقرير السياسي في افتتاح أشغال التنسيقية الوطنية لمنظمة الشباب من أجل الثورة المنظم بديوان قرية الفنانين بزرالدة، من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإصدار قانون مالية تكميلي لسنة 2018، من أجل تجنيب الجزائر هزة اجتماعية عنيفة ، مثمنة في السياق مخرجات انعقاد مجلس الوزراء الأخير الذي وصفتها بالإيجابية في معظمها، و أضافت أن قانون المالية الجديد، أدخل طاقم الجهاز التنفيذي في عجز حقيقي، حيث وجدوا أنفسهم مكتوفي الأيدي غير قادرين عن إيجاد حلول حقيقة للإضرابات، خصوصا على مستوى قطاعي الصحة والتربية، منتقدة التصريحات المتضاربة للبعض من وزراء حكومة أحمد أويحي فيما يتعلق بموضوع رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية .

من جانب اخر الآثار السلبية لما أسمته بالتقشف خصوصا على مستوى التآخي بين الشعوب الإفريقية ، وهذا من خلال ترحيل العديد من اللاجئين الذين فروا من الحروب الأهلية في بلدانهم.

هذا و حذرت حنون مما ما أسمته الانعكاسات السلبية للتمويل غير التقليدي أو طبع النقود ، الذي قد يؤديـ ـ حسبها ــ إلى تدخل مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي، باعتبار الجزائر عضوا فيه .

في موضوع اخر، قالت حنون ، أن الجنوب الجزائري اليوم يعيش حالة من الفوضى بسبب ما يحدث في دول الساحل ووجود العديد من القوات الأجنبية في تلك الدولة ، مستدلة بما يحدث في دولة بوركينافاسو ، حيث ثمنت ما أسمته المقاومة الجزائرية الرافضة لأي إقحام غير أخلاقي للجيش الشعبي الوطني في حروب مع دول افريقية شقيقة لكنها بالمقابل اشترطت تحصين الدولة عموما من أجل بقاء هذه المقاومة. محذرة في السياق من الحراك الذي يحدث في تمنراست والذي يقوده ” التوارق “.

رزيقة.خ