قرر نواب الكتلة البرلمانية لحزب العمال تقديم استقالتهم من البرلمان، واعتبر الحزب أن المقترح الذي تقدم به الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، الفريق قايد احمد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور، “تدخلا خطيرا للجيش في الحياة السياسية” .

و قال الحزب، أمس، في بيان له أن “تفعيل المادة 102 يعني الحفاظ على الحكومة الحالية وغرفتي البرلمان، الذين تطالب الأغلبية الساحقة من الشعب بمغادرتهم لأنهم غير شرعيين. وبالتالي “فهي تهدف إلى إنقاذ النظام واستمراره”.

و أضاف إن “تطبيق المادة 102 يحمل جميع المخاطر التي تهدد الأمة وسيادتها وسلامتها، مما يمهد الطريق للتدخل الأجنبي الذي يرفضه ملايين المتظاهرين، مؤكدة أن “أي فترة انتقالية تشكل خطرا حقيقيا على البلاد”.

وبالنسبة لحزب العمال، فإن “النتيجة الإيجابية الوحيدة القادرة على الحفاظ على الأمة من الفوضى تكمن في احترام إرادة غالبية الشعب لممارسة سيادته الكاملة، وتعريف نفسه بطبيعة النظام الذي سيطبق وبالتالي شكل ومحتوى المؤسسات التي تحتاجها لإرضاء جميع تطلعاتها الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وفي سياق متصل قرر نواب الكتلة البرلمانية للحزب الاستجابة لاقتراح الأمينة العامة بخصوص انسحابهم من البرلمان ، حيث قدموا أمس استقالتهم من المجلس الشعبي الوطني، على اعتبار أنها “هيئة لا تمثل الشعب وإنما تخدم النظام”، ويأتي هدا القرار يوم فقط بعد اقتراح لويزة حنون على أعضاء المكتب السياسي للحزب الانسحاب من البرلمان نظرا لكونه لم يستجيب للمطالب الشعبية ولم يتخذ أية إجراءات حيال الحراك الشعبي الذي تشهد الجزائر.

رزيقة.خ