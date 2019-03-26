هاجمت، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، كل من المولاة و المعارضة على حد سواء، و اعتبرت أن من يدعون لتدخل الجيش في السياسة يريدون مصيرا للجزائر مشابها لمصير مصر، وان من كانوا يريدون تمرير العهدة الخامسة كانوا سيفرضون على الشعب و الدولة قبول قواعد عسكرية أجنبية على التراب الوطني.

و قالت حنون، أمس، خلال فورورم جريدة “ليبارثي” أن “دعاة تدخل الجيش في السياسة يريدون مصيرا للجزائر على الطريقة المصرية”، في إشارة إلى ما دعت إليه المعارضة في اجتماع السادس السبت الماضي ، و التي وجهت خلاله دعوة الجيش للمساهمة في تحقيق مطالب الشعب.

كما هاجمت السلطة و أحزاب الموالاة الذين كانوا يدعمون العهدة الخامسة، و قالت “لو تم تمرير العهدة الخامسة لفرض علينا القبول بقواعد عسكرية أجنبية على تراب بلادنا”.

وعادت حنون للتأكيد على أن ما تشهده الجزائر اليوم مسار ثوري و ليس حراك شعبي أو ربيع قائلة “الجزائر في مرحلة ثورية وهنالك قوى تحاول إجهاض هذا المسار”.

وهاجمت حنون السلطة و الاوليغارشيا قائلة : “لم يكن للأوليغارشيا أن تتغول لو لم تكن لها امتدادات في أعلى مؤسسات الدولة”، و قالت أن “قاعدة 51/49 بالمائة تم تحريفها لتصبح وسيلة للنهب لصالح مفترسين جزائريين وأجانب”، و ترى حنون أن مصانع تركيب السيارات هي طريقة مقننة لنهب المال العام”.

وفي السياق ذاته اعتبرت زعيمة حزب العمال أن “الوقت قد حان لتطبيق قاعدة من أين لك هذا ؟”.

وعادت حنون لتهاجم نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، معتبرة “زيارة لعمامرة لبعض العواصم الغربية هدفها تدويل القضية الجزائرية، وهي غريبة ومرفوضة”.

من جانب آخر، رافعت الأمينة لحزب العمال على حزبها و مواقفه “الثابتة”، و قالت انه”في 2016 دفعنا الثمن غاليا بسبب مواقفنا الداعمة لمصلحة أغلبية الشعب”، و أن حزب العمال ” الحزب الوحيد الذي لم يشارك أبدا في الحكومة”.

رزيقة.خ