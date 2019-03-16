حنون تكذب لقاءها مع الإبراهيمي

كذب حزب العمال خبر لقاء أمينته العامة لويزة حنون مع الديبلوماسي الأخضر الابراهيمي، تزامنا مع تسريب اسمه كرئيس محتمل للندوة الوطنية التي أعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة عنها.

وقالت قيادة الحزب عبر منشور لها عبر الصفحة الرسمية لحزب العمال، “تكذيب قاطع، عكس ما جاء في الجريدة الإلكترونية “الجيريباتريوتيك” لويزة حنون لم تلتقي قط لخضر إبراهيمي”.

ويأتي تكذيب حنون للقاء وسط خرجات الإبراهيمي التي يمكن تفسيرها بأنه مكلف بمهمة غير معلنة من أجل تهيئة الظروف لعقد الندوة الوطنية التي لن تجد السلطة أفضل منه لإدارتها باعتباره الأقرب إلى الرجل الأول فيها.