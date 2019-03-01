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حنون تدعو مناضلي حزبها للمشاركة في مسيرات اليوم الجمعة

Djalila Rezzaki 1 مارس 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 146 زيارة

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، مناضلي حزبها للمشاركة في المسيرات التي ينتظر خروجها اليوم الجمعة، رفضا  للعهدة خامسة.

وتوقعت حنون اليوم،  في نداء وجهته لمناضلي حزب العمال، أن تكون مسيرات الجمعة مليونية، سيما وأن جميع شرائح المجتمع ستشارك فيها عبر كل التراب الوطني، مؤكدة بأن التحاق النخبة بالحراك الشعبي دليل على أن الساحة السياسية تشهد تطورات سريعة جدا.

وشددت المتحدثة على ضرورة إبقاء هذا الحراك شعبيا، موضحة في هذا السياق:” نعلم أنه لا أحد من هذه الأحزاب نادت به في 22 فيفري”، مضيفة:” المشاركون في هذه المسيرات جزائريون تعرضوا لسياسات غير ديمقراطية وقمعية يرغبون الآن في التغيير”

رزاقي.جميلة

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