حنون تدعو لإعلان حالة عجز رئيس الجمهورية

ردت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم الاثنين 4 مارس، عن رسالة بوتفليقة التي بعث بها للجزائريين تزامنا مع تقديم ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري

وقالت حنون بأنها قرأت الرسالة المنسوبة إلى رئيس الجمهورية،وأود أولا التوجه إلى أولئك الذين يتحدثون ويقررون باسم رئيس الجمهورية وقرروا تقديم ملف ترشحه أقول لهم: “أيها السادة ، أعلنوا حالة عجز الرئيس، اتركوا هذا الرجل، اتركوا هذا المجاهد يغادر بسلام، شفقة على هذا البلد وهذا الرجل”

كما ناشدت حنون ملايين الجزائريين الذين خرجوا يوم 1 مارس 2019، للتظاهر ضد العهدة الخامسة أن يستمروا في المسيرات والمظاهرات

كما أشادت “بالقدرة الاستثنائية” للجزائريين على التعامل مع الوضع المعقد وتحديد الحلول “للحفاظ على بلادنا من الفوضى”

رزاقي.جميلة