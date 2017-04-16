دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم امس الأحد بالمحمدية (ولاية معسكر) المواطنين إلى الخروج للتصويت بقوة يوم 4 ماي المقبل “نصرة للمترشحين النزهاء وكفاحا ضد الفساد”.

وقالت حنون في تجمع شعبي في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات أن “ممارسة الحق الدستوري في التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة هو وقوف مع المرشحين النزهاء الذين يخدمون البلاد و يدافعون عن مختلف فئات المجتمع و كفاح ضد الفساد والحقرة التي يمثلها بعض المترشحين”.

وأضافت ذات المسؤولة الحزبية أن الانتخابات التشريعية المقبلة فرصة للشباب والنساء والعمال والمتقاعدين وغيرهم للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية و “رفض السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة المفروضة والتي تخدم أقلية غنية على حساب الأغلبية الفقيرة والتي تزداد فقرا يوميا”.

وأبرزت حنون أن “الظروف التي تمر بها الجزائر والأخطار التي تهددها لا تسمح لمن يحب بلاده بالتفرج على الوضع والسكوت بل تتطلب العمل بإيجابية لمواجهة هذه الأخطار بالخروج بقوة يوم 4 مايو والتصويت للمترشحين الذين يدافعون عن الفئات الهشة في المجتمع”.

وأشارت المسؤولة الأولى لحزب العمال أن تشكيلتها السياسية “دخلت الانتخابات بأشخاص أكفاء ونزهاء لإنقاذ البلاد والمجتمع من الوضع الذي يهددهما وعلى المواطنين مساعدتهم على الوصول إلى البرلمان ورفض سياسة الامتناع عن التصويت التي رغم أنها حق إلا أن نتائجها سلبية”.

نسرين.م