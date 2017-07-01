ثمنت لويزة حنون الإجراءات التي التزم بها الوزير الأول عبد المجيد تبون في مخطط عمل حكومته ،ودعته الى التعجيل بتنفيذ هذه القرارات لتهدئة الجبهة الاجتماعية واسترجاع ثقة المواطنين.

استعرضت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنونة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والعشرين للحزب بالمكتبة البلدية بالحراش بالعاصمة أمس، بحضور كوادر و مناضلي الحزب وكذلك ضيوف من الفصائل الفلسطينية، تاريخ حزبها والظروف الدولية والمحلية التي تزامنت مع نشأته.

ودافعت لويزة حنون عن حصيلة حزب العمال، ومسيرته النضالية مند وجوده، وقالت الأمينة العامة أن الحزب سعى دائما الى النضال ضد الانتهاكات التي تطال العمال والفئات المحرومة ،إضافة إلى دعم القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .

وطالبت حنون بضرورة التعجيل في اتخاذ “القرارات الفعلية” لتجسيد مخطط عمل الحكومة من أجل “استرجاع ثقة المواطن وإضفاء الشفافية على عمل الحكومة “.

وأضافت أن الإجراءات التي التزم بها الوزير الأول عبد المجيد تبون في مخطط عمل حكومته يجب أن تترجم في أسرع وقت ممكن الى قرارات فعلية لاسترجاع ثقة المواطن وإضفاء الشفافية على العمل الحكومي .

وأشارت بهذا الخصوص الى أن مخطط عمل الحكومة يتضمن إجراءات وتدابير تخدم مصلحة البلاد، مبرزة أن حزب العمال سجل وجود نوايا حقيقية يجب أن تترجم على أرض الواقع من خلال سن قوانين جريئة.

ويتعلق الأمر أساسا –كما قالت– بتدابير من شأنها “القضاء على التهرب الجبائي الذي جرمه بوضوح دستور 2016 اضافة الى مصادرة الثروات غير الشرعية وهذا من خلال سن قانون من أين لك هذا .

كما دعت الى التعجيل في تنفيذ القرارات الاجتماعية التي من شأنها تهدئة الجبهة الاجتماعية واسترجاع ثقة المواطن سيما ما تعلق بالشغل، مثمنة بالمناسبة قرار تمديد عقود ما قبل التشغيل.

وكانت حنون قد هاجمت مند ايام السيد أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ، واصفة خطابه الأخير الداعي لخوصصة المؤسسات العمومية العاجزة، بسياسة التصحير الاقتصادي والتعديل الهيكلي الذي تسبب – حسبها – في غلق المئات من المؤسسات العمومية، وتسريح ما يقارب مليوني عامل، مشككة في نية هؤلاء في تحويل الجزائر إلى صومال جديد .

وانتقدت الأمينة العامة لحزب العمال من جهة ثانية، مخطط عمل الحكومة الذي وقع عليه الرئيس،حيث أبدت تخوفها من تبنيه للنموذج الاقتصادي الجديد، مصرحة: “نخشى من تبني النموذج الاقتصادي الجديد الذي طرحته الحكومة في وقت سابق، فهو المسؤول عن حالة الانكماش الذي تعيشها الجزائر”، كما استغربت حنون حديث بيان مجلس الوزراء عن الحاجة لمواصلة تطهير القطاع الاقتصادي ومناخ الاستثمار، في حين انه من المستعجل – حسبها- تقديم حصيلة سياسة الخوصصة ومدونة الاستثمارات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مسجلة في نفس الوقت ارتياحها للتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية للحكومة، بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وتأكيده على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد .

رفيقة معريش