دعت الأمينة العامة، لحزب العمال، لويزة حنون، من أسمتهم “الأطراف التي قامت بتقديم ملف ترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لرئاسيات 18 أفريل المقبل، إلى إعلان حالة عجزه، ما يعني رحيله عن الحكم بهدوء دون جر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه”، كما طالبت بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت حنون، أمس ، في ندوة صحفية بمقر حزبها بالعاصمة، تعليقا على رسالة على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عقب إيداع ملف ترشحه “أتوجه للذين يتحدثون ويتخذون القرارات باسم بوتفليقة، الذين تجرؤا على ترشيحه محتقرين إرادة الأغلبية التي خرجت للشارع منذ 22 فيفري في مظاهرات حاشدة مليونية ضد العهدة الخامسة، إلى إعلان حالة عجزه، وبالتالي تحييده عن الرئاسيات” و”ادع والى رحيل النظام ككل”.

واعتبرت المتحدثة، محاولة تمرير العهدة الخامسة في هذه الظروف المشحونة، “استفزازا ثقيلا للشعب وهو ما يرهن مصير البلد” حسبها، قائلة: “أتركوا الرئيس يغادر الحكم بهدوء، لا تتسببوا فيما لا يمكن جبره، لا تبرمجوا للفوضى ولا تلعبوا بالنار”.

واتهمت الأمينة العامة لحزب العمال، المجلس الدستوري بخرق النظام الداخلي للمجلس الذي ينص بضرورة قيام المترشح للرئاسيات بتقديم ملفه بنفسه، موضحة أن ذلك احتقارا للشعب الجزائري.

من جهة أخرى، طالبت لويزة حنون، بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد نظرا لما تحمله من مخاطر على كيان الأمة، ووصفت المتحدثة، النظام الحالي بالمتعفن والذي يعيش أزمة بلغت ذروتها، مشيرة أن ما تبقى منه هو مجرد أقلية تحاول إنقاذه، داعية الشعب بالاستمرار في تنظيم المسيرات السلمية وعدم الرد على استفزازه التي تهدف إلى جر الشارع للفوضى.

و قالت أن الشباب الذي خرج للاحتجاج ضد العھدة الخامسة برھن للعالم أجمع انه متحضر وقادر على تعبئة ذاتیة والتعبیر عن رأيه بكل سلمیة داعیة إياه لضرورة حفاظ على سلمیتھا.

رزيقة.خ