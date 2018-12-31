اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال بعض وسائل الإعلام بتحريف تصريحات سابقة لها بخصوص ما كانت قد تداولته حول ” إجراءات جديدة” كان من المتوقع أن يعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي، كما انتقدت مبادرة رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمال غول، ونفت أن يكون ممثلون عن حزبها قد التقوا بممثلين عن “تاج”.

وقالت حنون، سهرة أول أمس، لدى استضافتها بإحدى القنوات الخاصة، أن ما تداوله عدد من وسائل الإعلام على لسانها، والمتعلق بقولها أن الرئيس بوتفليقة سيعلن عن إجراءات جديدة خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي، غير صحيح، وأضافت أن وسائل الإعلام حرفت تصريحاتها، وقالت إنها لم تصرح أبدا بأن “جهات من الرئاسة أو جهات سياسية قد أعلمتها أن هناك إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها”، حيث أكدت أن ما قالته هو أن “هناك أوساطا وليس جهات، تتحدث عن إمكانية الإعلان عن إجراءات هامة من قبل رئيس الجمهورية في اجتماعه مع الحكومة”.

من جانب آخر، اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال المبادرة التي أطلقها رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول لا تصنف ضمن المبادرات، وقالت إنه يمكن تسميتها “فلكلور” أو أي شيئ آخر مشابه لذلك، فهو دعا إليها كل “من هب ودب” على حد قولها، من أحزاب سياسية، جمعيات، مجتمع مدني ومؤسسات. وفي ردها عن سؤال حول تصريحات غول التي قال فيها إنه وجه دعوة لحزب العمال من أجل الالتقاء والتشاور حول مبادرته وأن ذلك تم بالفعل، أن تكون قد التقت بغول أو أن يكون ممثلون عن حزبها التقوا بممثلين عن حزبه.

رزيقة.خ