اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إعتذار الوزير الأول أحمد أويحي عن تيفو عين مليلة بالدليل على هشاشة الوضع الداخلي للبلاد و قالت :” إعتذار أويحي دليل على هشاشة الدولة وسفير السعودية تدخل في شأن داخلي له علاقة بحرية التعبير وهو الأمر الذي لم تقم به السعودية حيال حكومات غربية نشرت في بلادها رسوم بنفس العبارات أو حتى أقوى” وتابعت حنون”: نحن متضامنون مع أنصار فريق عين مليلة وسكانها حيث هذا أقل ما يمكن القيام به”.

ودافعت حنون في حوار لموقع كل شيئ عن الجزائر أمس عن إجبارية تدريس الأمازيغية متهمة أحزاب الأغلبية بنكران البعد الأمازيغي ودعت رئيس الجمهورية لاتخاذ قرارات سياسية حاسمة سنة 2018 في هذا الخصوص وقالت :”الأمازيغية تعرضت للإنكار من طرف الحزب الواحد في السابق والأحزاب الحاكمة التي تمثله هي العائق الأكبر أمام ترقيتها لقد ناقشت الموضوع مع رئيس الجمهورية شهرين قبل دسترتها كلغة وطنية ثانية وقلت له أن عرض “تمازيغت” على الجزائريين للإستفتاء على لغته الأم سوف يمزق الجزائر بيتا بيتا وقلت له نحن شعب واحد بلغتين ليس مثل يوغسلافيا السابقة التي كانت مشكلة من شعوب كثيرة توحدت في دولة.”

وأشارت حنون نواب إلى أن نواب الأغلبية يمارسون مرة أخرى الإزدواجية ويحاولون التغليط والتلاعب بالرأي العام بشتى الطرق حيث قالوا أن مكتب المجلس الشعبي الوطني هو الذي رفض الاقتراح وهذا كذب، ثم قالوا أيضا أن صاحبة التعديل لم تحضر في اللجنة وهذا أيضا كذب لأن صاحبة التعديل حضرت في اللجنة ودافعت عن إقتراحها لكن لا حياة لمن تنادي – على حد تعبيره”

زينب بن عزوز