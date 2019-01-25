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حنون: “هل سيرضى المجاهد عبد العزيز بوتفليقة بانقراض الجزائر؟

Razika kherkhache 25 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 146 زيارة

قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن مسالة “شفافة الانتخابات و ضرورة توفر ضمانات لذلك” لم تعد مسالة ديمقراطية فقط بلا باتت الشرط الرئيسي  للحفاظ على البلاد و الأمة ، نظرا لكل الظروف الداخلية الخطيرة، و  كذا المخاطر الدولية و الأزمات و الضغوطات المتزايدة على البلاد، و  قالت إننا اليوم أمام معادلة واضحة، فاستمرار النظام الحاكم من خلال اقتراع لا تتوفر فيه ادني شروط النزاهة معناه مصادرة سيادة الشعب و معناه الانزلاق نحو الفوضى العارمة ومن ثمة زوال الأمة….و تسائلت”هل سيرضى المجاهد عبد العزيز بوتفليقة بانقراض الجزائر؟

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