دعا الأمين العام للحزب الوطني الجزائري المنظم لتحالف “تكتل فتح” يوسف حميدي يوم امس الجمعة بتيسمسيلت الشباب لضرورة اقتحام المجال السياسي.

وأوضح حميدي خلال تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة “مولود قاسم نايت بلقاسم” لعاصمة الولاية باسم تحالف “تكتل فتح” في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي القادم بأن “حزبه يسعى لأن يكون الشباب هم البديل في التسيير السياسي للبلاد لذلك أدعوهم لاقتحام المجال السياسي وذلك حتى لا يتركوا الساحة فارغة لأشخاص لا يفقهون شيئا في السياسة”.

ومن جهة أخرى أبرز أن “حزبه يدعو بمناسبة هذا الموعد الانتخابي الهام لأخلقة العمل السياسي ببلادنا” مضيفا بأن “تشكيلته السياسية لن تشارك في جريمة شراء الذمم على غرار أحزاب تحاول إفساد تشريعيات 4 مايو المقبل ببيع القوائم الانتخابية بالمليارات”.

وأكد حميدي على أن “البرنامج الانتخابي لحزبه يشدد على ضرورة تطهير الجهاز المصرفي الجزائري من التعامل الريبوي الذي نعتبره عقبة في حق التنمية الاقتصادية للبلاد” مشيرا بأن “الحزب الوطني الجزائري يرى بأن الفلاحة هي الثروة الحقيقية لاقتصاد البلاد التي ينبغي الرجوع إليها لكونها توفر مناصب شغل لشبابنا وكذا مداخيل هامة لميزانية البلاد”.

واكد على أن “حزبه يدعو ضمن برنامجه الانتخابي لإعادة جدولة ديون الشباب المستفيد من القروض البنكية المندرجة في إطار أجهزة دعم التشغيل وذلك لكون لشاب الجزائري هو البديل في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد”. وثمن السيد حميدي الجهود الكبيرة المبذولة من قبل رجال الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية “من أجل المحافظة على أمن واستقرار البلاد”.

وفي ختام تدخله دعا رئيس الحزب الوطني الجزائري مواطني ولاية تيسمسيلت لاسيما الشباب منهم للمشاركة القوية يوم الرابع مايو المقبل وذلك لبعث رسالة أمل لأبناء وطننا وإسكات التيار الداعي لليأس والعزوف عن هذا الواجب الانتخابي.

نسرين.م