أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، محمد حمودي، أن الفترة المحددة لدراسة ملفات الاستفادة من قروض “كناك” لا تزيد عن 15 يوما.

وأضاف حمودي، خلال استضافته في حصة “قهوة وجرنان”،أمس، أن مدة دراسة الملف قصيرة جدا، كونه يعرض على لجنة انتقاء وتوجيه المشاريع، بغية جلب الموافقة البنكية، ليقوم صاحب المشروع بمتابعة باقي الإجراءات القانونية لإنجاز مشروعه في وقت قياسي.

وعن المشاريع المجمدة من قبل الحكومة، وإمكانية إعادة تفعليها، أوضح المتحدث، أنه تم فتح بعض المشاريع حسب حاجة كل ولاية.

وبخصوص نسبة المشاريع التي فشلت في تحقيق مبتغاها، كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، عن فشل نسبة 4 بالمائة من المؤسسات التي تعرضت للإفلاس و قد تم تعويضها، مضيفا أن 142 ألف مشروع تم تمويله من طرف الجهاز منذ سنة 2004 إلى غاية نهاية 2018،

وفيما يخص تسديد القرض، كشف حمودي عن نجاح الـ “كناك” في تحصيل نسبة 62 بالمائة منها، فيما عجز 38 بالمئة من المستفيدين عن تسديد قروضهم، مؤكدا، عن وجود خطة لإعادة جدولة دفع المستحقات حسب ظروف كل مؤسسة.

من جهة أخرى ،أكد حمودي أن قرار رفع سن الاستفادة إلى 55 سنة جاء نتيجة الطلبات مشيرا إلى أن القرار اتخذ في المجلس الوزاري ونحن في انتظار صدور المرسوم الرئاسي.و أن الطلبات كثيرة على المستوى المحلي نتيجة التقاعد المسبق وطلبات العمل على مستوى الوكالة ارتفعت ،خاصة وأن العديد من البطالين فوق 50 سنة تقدموا بطلبات من أجل الاستفادة من مشاريع لانجاز مؤسسات مصغرة.

فلة-س