تنطلق منتصف هذا الشهر حملة التلقيح الوطنية ضد الإنفلونزا الموسمية حيث خصصت وزارة الصحة قرابة المليوني ونصف لقاح توزع على المراكز الإستشفائية والخواص، وسيوجه للأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق والكبار والصغار الذين يعانون من أمراض مزمنة على غرار أمراض القلب والشرايين والرئة المزمنة والسكري والسمنة والكلى وأمراض المناعية والحوامل.

وفرت الجزائر مليوني وخمس مائة ألف جرعة لقاح مضاد للأنفلونزا الموسمية على مستوى المؤسسات الإستشفائية والوكالات الصيدلانية الخاصة، حسبما تحدث عنه مدير معهد باستور وأكد نفس المصدر أن من بين جرعات اللقاح المضاد للانفلونزا الموسمية التي استوردتها الدولة هذه السنة مليوني جرعة ستوجه للمؤسسات الإستشفائية والصحة العمومية، أما البقية فستوزع على الوكالات الصيدلانية الخاصة، وكشف مدير معهد باستور البروفسور زبير حراث، أنه تم اقتناء أكثر من 2.5 مليون جرعة لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية وستوزع هذه اللقاحات عبر كامل المراكز الاستشفائية، تحضيرا لعملية التلقيح، ومن المرتقب أن تنطلق حملة التلقيح الوطنية ضد انفلونزا، على مستوى الوطني في الـ 15 أكتوبر الجاري، حيث تم تخصيص أزيد من 2.5 مليون لقاح توزع على كل المراكز الاستشفائية والخواص تحضيرا لعملية التلقيح.

وللإشارة، فإن اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية، واستنادا إلى توصيات لجنة الخبراء موجه للأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق والكبار والصغار الذين يعانون من أمراض مزمنة على غرار أمراض القلب والشرايين والرئة المزمنة والسكري والسمنة والكلى والأمراض المناعية، كما ينصح باستعمال اللقاح للحوامل في كل أشهر الحمل وعمال القطاع الصحي والحجاج الميامين.

رزاقي.جميلة