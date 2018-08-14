

أطلق الهلال الأحمر الجزائري، حملة لجمع التبرعات لصالح سكان الجنوب والمناطق الحدودية والهضاب العليا، تحسبا للدخول الاجتماعي المقبل، وأكدت رئيسة الهلال الأحمر ،سعيدة بن حبيلس،أن الحملة تستهدف بالدرجة الأولى رجال المال والأعمال والمؤسسات الاقتصادية الكبرى وحتى المواطنين.

كشفت رئيسة الهلال الأحمر ،سعيدة بن حبيلس،عن تلقي تجاوب كبير من قبل الكثير من رجال الأعمال والمؤسسات المشاركة في حملة التبرعات لسكان الجنوب والمناطق الحدودية ،وأكدت ذات المسؤولة أن الحملة نجحت لحد الساعة في جمع مبلغ كبير من المال وسيتم توجيهه لشراء حافلة للنقل المدرسي لتلاميذ القرية النائية “الطاهر تواتي”، الواقعة على بعد مئات الأمتار عن ولاية الجلفة والتي يضطر أطفالها إلى التوقف عن الدراسة بسبب عدم توفر وسائل النقل.

وأكدت بن حبيلس بانه وفي إطار حملة التبرعات ستواصل مراسلة رجال الأعمال والمؤسسات للقيام بدورهم في رفع عبء التكفل بالطبقات الهشة من المجتمع عن كاهل الدولة.

وللإشارة جاءت هذه الحملة مباشرة بعد إرسال قافلة مساعدات غذائية باتجاه مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف وانطلقت الأربعاء الفارط محملة بالمساعدات الغذائية من الجزائر العاصمة نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف والتي أشرف عليها الهلال الأحمر الجزائري بحضور ممثلي الهلال الأحمر الصحراوي ومسؤولين صحراويين،وأعلنت حينها رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس أن القافلة تمثلت في أزيد من 10 شاحنات محملة بـ 125 طن من السكر و63 طن من الأرز، في إطار تضامن الشعب الجزائري مع اللاجئين الصحراويين الذي يعود إلى أكثر من 40 سنة.

رزاقي.جميلة