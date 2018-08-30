اعتبرت حركة مجتمع السلم “حمس”، أن النتائج الأولية التي حققها مسار مبادرة التوافق الوطني تؤكد “صدقية رؤية الحزب”، واعتبرتها فرصة للجميع للخروج من الأزمة بأقل التكاليف ولمصلحة الجميع، وانتقدت الحركة المنظومة الصحية في البلاد وما ينتج عنها من انتشار وباء كالكوليرا سببه غياب الرشد في الحكم وما يتبعه من رداءة وفساد وجهوية ومحسوبية وحكم العصب والولاءات الشخصية. وقالت الحركة، أمس، في بيانها الختامي عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني، أن ما أحدثته مبادرة التوافق الوطني، من حراك وتغيير في المناخ السياسي يؤكد صدقية رؤية الحركة في أسس الأزمة الجزائرية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وقالت أنها أصبحت محل إجماع الطبقة السياسية وتجلي مظاهر الأزمة السياسية باستمرار حالة الغموض وتخبط أصحاب القرار وصراعات الأجنحة ومحاولات حسم الصراعات السياسية في إطار الضبابية والإقصاء بعيدا عن الديمقراطية والثقافة السياسية والتنافس النزيه على البرامج والحلول والرؤى. وأكدت الحركة في هذا الإطار بأن الذي تحتاجه الجزائر هو الحلول للخروج من الأزمة وليس الصراع على السلطة، وأن الوطنية الصادقة تقتضي إعطاء الأولوية للتوافق والتقارب والتنافس النزيه من أجل تنمية وتطوير البلد ورفع مستوى الطموح لمنافسة الدول الصاعدة وليس التشبه بالدول الفقيرة والمتخلفة. كما اعتبرت بأن تدني الخدمات الصحية وما ينتج عنها من أوباء كالكوليرا وغيرها واستعصاء الشفاء وصعوبة الاستطباب، وكذا تدني مستوى الخدمات التعليمية وخدمات الاتصال والنقل والسياحة والخدمات المالية والبنكية وعدم الوصول إلى الأمن الغذائي وعدم القدرة على بناء قاعدة صناعة والتخلف في مجال تكنولوجيا المعرفة رغم الإنفاق العظيم، سببه غياب الرشد في الحكم وما يتبعه من رداءة وفساد وجهوية ومحسوبية وحكم العصب والولاءات الشخصية. وبخصوص مبادرة الحركة، أكد الحزب في بيانه، بأن “مبادرة التوافق الوطني” فرصة للجميع للخروج من هذه الأزمات بأقل التكاليف ولمصلحة الجميع، وأن هذه المبادرة لا تزال على الطاولة وتعلن بأنها ستنظم ندوة صحفية في آخر الأسبوع المقبل لتقييم المرحلة الأولى للمبادرة وتقوم بعدها بتوزيع الوثيقة النهائية للمبادرة على جميع الأطراف بعد إثرائها من خلال الاقتراحات والملاحظات التي وصلت في اللقاءات الأولية وبالطرق غير المباشرة العديدة. و بخصوص الرئاسيات المقبلة، أكدت الحركة، بأنها معنية بالانتخابات بأي شكل من الأشكال وستقدم توضيحات أكثر في هذا الشأن في الجلسة الافتتاحية للقاء الهياكل المزمع عقده غدا الجمعة.

رزيقة.خ