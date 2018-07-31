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“حمس لم تعرض علينا مبادرتها للانتقال الديمقراطي”

لخضر بن خلاف القيادي في جبهة العدالة والتنمية لـ "الجزائر" ::
“حمس لم تعرض علينا مبادرتها للانتقال الديمقراطي”

eldjazair 30 يوليو 2018 الوطني اضف تعليق 182 زيارة

كشف القيادي والنائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن قيادة حركة مجتمع السلم لم تعرض على حزبه مسودة “التوافق الوطني” للانتقال الديموقراطي حتى يتم التشاور حولها مثلما حدث مع بقية الأحزاب التي استشارها عبد الرزاق مقري سواء تلك التي في الموالاة أو المعارضة.
كذّب لخضر بن خلاف في تصريح لـ “الجزائر” اتخاذ جبهة العدالة والتنمية موقفا سلبيا من مبادرة رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري التي تثير لحد الساعة جدلا متواصلا في الساحة السياسية، خصوصا بدعوتها الجيش لإدارة المرحلة الانتقالية. وقال بن خلاف “لم نطلع على مبادرتهم إلا عبر ما يثار حولها في وسائل الإعلام وبذلك لا نعرف بالتفصيل حيثياتها وبالتالي لا يمكن التعليق حولها”.
ورفض القيادي والبرلماني عن جبهة العدالة والتنمية التعليق على الرفض الواسع الذي تعرفه المبادرة من مختلف الأطراف ابتداء من المؤسسة العسكرية إلى حزبي “الأفالان” و”الأرندي”، قائلا بهذا الخصوص “كل جهة تتحمل مسؤولية موقفها”.
في السياق ذاته، أفاد بن خلاف بأن مؤسسات الحركة ستقوم بتدارس مبادرة حركة مجتمع السلم خلال تنظيم الجامعة الصيفية للحزب نهاية الأسبوع الحالي.
وتجدر الإشارة، إلى أن هناك حزبين إسلاميين قريبين سياسيا من حركة مجتمع السلم انتقدا مبادرة عبد الرزاق مقري، وهما حركتا البناء الوطني والنهضة، اللَّتان عبرتا عن رفضهما التام لإقحام الجيش في النقاش السياسي.
إسلام كعبش

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