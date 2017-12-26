أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن حمس غير معنية بالتعديل الحكومي لا من قريب ولا من بعيد مفندا في السياق ذاته ما يتم الترويج له عن وجود اتصالات وعروض لدخول الحركة للحكومة .

وقال مقري في تصريح ل “الجزائر” أمس:” حمس قالت كلمتها في العرض الذي تلقته مؤخرا بدعوتها لدخول الحكومة وكان جوابها واضحا بالرفض ولازالت متمسكة به وستقابل العروض ذاتها بالجواب نفسه ” وتابع ” لم نتلق أي اتصال وكل ما يروج له مجرد إشاعات لم يتصل بنا أحد ولا أعتقد أنه سيكون لأنهم يعرفون موقف حمس مسبقا” وأضاف :” كيف ندخل للحكومة لازالت تسير بنفس العقليات لا تغيير ولا رغبة في الإصلاح لن نقبل أن نكون ديكورا أو منقادين”.

زينب بن عزوز