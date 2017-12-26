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“حمس لا مكان لها في الحكومة مع نظام يستبدل الأشخاص لا السياسات”

عبد الرزاق مقري لـ "الجزائر"::
“حمس لا مكان لها في الحكومة مع نظام يستبدل الأشخاص لا السياسات”

eldjazair 25 ديسمبر 2017 الوطني اضف تعليق 17 زيارة

أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن حمس غير معنية بالتعديل الحكومي لا من قريب ولا من بعيد مفندا في السياق ذاته ما يتم الترويج له عن وجود اتصالات وعروض لدخول الحركة للحكومة .
وقال مقري في تصريح ل “الجزائر” أمس:” حمس قالت كلمتها في العرض الذي تلقته مؤخرا بدعوتها لدخول الحكومة وكان جوابها واضحا بالرفض ولازالت متمسكة به وستقابل العروض ذاتها بالجواب نفسه ” وتابع ” لم نتلق أي اتصال وكل ما يروج له مجرد إشاعات لم يتصل بنا أحد ولا أعتقد أنه سيكون لأنهم يعرفون موقف حمس مسبقا” وأضاف :” كيف ندخل للحكومة لازالت تسير بنفس العقليات لا تغيير ولا رغبة في الإصلاح لن نقبل أن نكون ديكورا أو منقادين”.
زينب بن عزوز

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