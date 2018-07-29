أكد ناصر حمدادوش عضو المكتب التنفيذي في حركة مجتمع السلم أن الحزب لا يزال متمسك بمبادرة التوافق الوطني التي طرحها رئيس الحركة عبد الرزاق مقري وأثارت الكثير من الجدل وسط الطبقة السياسية ومختلف الفاعلين في البلاد.

حذر القيادي والبرلماني في “حمس” ناصر حمدادوش من مغبة عدم الوصول إلى توافق قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: “إذا لم نصل إلى حل توافقي بمناسبة رئاسيات 2019 كفرصة حقيقة للجزائر، فنحن معنيون بهذه الانتخابات، وسنضغط باتجاه الانتخابات التعددية والمفتوحة، والآفاق السياسية والديمقراطية لها، وسنكون على موعد للاختبار العملي لعدم انحياز مؤسسات الدولة لمرشح السلطة، وسنستمر في المقاومة السياسية”، مضيفا في الشأن ذاته “وستكون تشريعيات 2022 فرصة أخرى لها، ولابد من الاستعداد الكامل لها والجاهزية القصوى لاغتنامها”.

قال ناصر حمدادوش البرلماني والقيادي في “حمس” في مقال مطول على صفحته في “الفايسبوك” أن مبادرتهم هي “وطنية وليست حزبية، ونحن متفتحون على كل الملاحظات والمواقف وردود الفعل حولها، وهي ليست نهائيةٌ حتى نتحدث عن مصيرها”. وأكد حمدادوش أن الحركة “تستفيد من هذا الحراك السياسي حولها، لتطويرها والوصول بها إلى المساحات المشتركة”.

ورمى ناصر حمدادوش الكرة في ملعب الشركاء السياسيين، مؤكدا أن نجاح مبادرة “التوافق الوطني” مرهون “بتوفر الإرادة السياسية المجتمعة بين المعنيين بها، وهي ليست مرتبطة بإرادتنا فقط، ونحن جادون وصادقون ومصرون على نجاحها”.

كما انتقد حدادوش جهات لم يسمها، قال إنها “قد تمّت محاولة الانحراف بالنقاش حولها، وتأويل بعض المقترحات فيها، وهي لا تزال خطوطًا عريضة، ولم نتحدّث بعدُ عن تفاصيلها وآلياتها من وجهة نظرنا، والحوار بين المعنيين بها هو الذي يزيل الغموض أو المخاوف أو التحفّظات حولها، لأننا لا نريد فرض تصوّرنا عنها”.

وفي السياق نفسه، سبق أن أجاب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، على سؤال حول إمكانية ترشحه للرئاسيات المقبلة، تاركا الباب مفتوحا للترشح، قائلا: “الوقت مبكر للحديث عن الرئاسيات، لكن ما يزال لدينا مشروع التوافق الوطني، إذا وقع ووجدت فرصة لتحقيقه سنسخر الحركة، أما اذا لم يتم التوافق فالحركة ستكون معنية بالانتخابات الرئاسية”.

إسلام كعبش