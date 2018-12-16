الأحد , ديسمبر 16 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / حمس ستشرع في إستشارة قياداتها حول ترشح بوتفليقة لعهدة جديدة

حمس ستشرع في إستشارة قياداتها حول ترشح بوتفليقة لعهدة جديدة

Djalila Rezzaki 16 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 66 زيارة

أعلن عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أنه سيطرح ملف الرئاسيات على  مؤسسات الحزب من أجل الفصل فيه، مشدد على أنه لا يوجد أي طرف يملي عليه قراره أو يحاول تمييع مبادرة الحركة،وفي إعلان تحت عنوان “ليكن في علم من يهمه الأمر”، نشره مقري على صفحته الرسمية، أكد الإخواني ، أنه لا يوجد أي طرف يحدد موقف الحركة بدلا عنها أو يستطيع أن يتوقعه، أو يميعه بإفراغ مبادراتنا وتمييعها بالنسبة لاستحقاق 2019، في رد واضح على ما تم تداوله بشأن صفقة عقدها مقري مع جناح في السلطة من أجل دعم موقف تأجيل الرئاسيات.”

وقال مقري  أن مؤسسات الحركة ستتخذ موقف “حمس” بناء على التطورات السياسية،ومن أهمها إعلان رئيس الجمهورية الذي لا يفصله إلا أسايبع قليل

رزاقي.جميلة

الوسوم

عن Djalila Rezzaki

شاهد أيضاً

بن حبيلس تتهم أحزاب سياسية بتشجيع “الحرقة”

 قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس ان ظاهرة” الحرقة” يتحمل مسؤوليتها الجميع، أسرة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super