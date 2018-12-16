حمس ستشرع في إستشارة قياداتها حول ترشح بوتفليقة لعهدة جديدة

أعلن عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أنه سيطرح ملف الرئاسيات على مؤسسات الحزب من أجل الفصل فيه، مشدد على أنه لا يوجد أي طرف يملي عليه قراره أو يحاول تمييع مبادرة الحركة،وفي إعلان تحت عنوان “ليكن في علم من يهمه الأمر”، نشره مقري على صفحته الرسمية، أكد الإخواني ، أنه لا يوجد أي طرف يحدد موقف الحركة بدلا عنها أو يستطيع أن يتوقعه، أو يميعه بإفراغ مبادراتنا وتمييعها بالنسبة لاستحقاق 2019، في رد واضح على ما تم تداوله بشأن صفقة عقدها مقري مع جناح في السلطة من أجل دعم موقف تأجيل الرئاسيات.”

وقال مقري أن مؤسسات الحركة ستتخذ موقف “حمس” بناء على التطورات السياسية،ومن أهمها إعلان رئيس الجمهورية الذي لا يفصله إلا أسايبع قليل

رزاقي.جميلة