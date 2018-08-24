تستأنف حركة مجتمع السلم الجولة الثانية لطرح مبادرتها السياسية “التوافق الوطني” هذا الأسبوع وخصصت الجولة الثانية لطرحها على الشخصيات الوطنية والجمعيات.

كشف الأمين العام المكلف بشؤون السياسية والاقتصادية لحركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، أن حركة حمس ستستأنف الجولة الثانية الخاص بتروج مبادرتها السياسة “التوافق الوطني” على الشخصيات الوطنية هذا الأسبوع،وأبرز طيفور في تصريح إعلامي ، أن حمس حريصة على عرض مبادرتها على كل أطياف المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، مشيرا إلى أن “التوافق الوطني” هو الحل الوحيد للبلاد من أجل تجاوز الأزمة التي تتخبط فيها،وأكد أن حمس تسعى من خلال التعبئة الشعبية لحل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعترف بها السلطة، على حد قوله،أما فيما يخص الشخصيات الوطني التي سيلتقي بها عبد الرزاق مقري وقيادات الحركة لعرض مبادرة “التوافق الوطني”، أكد طيفور أنها لم تحدد بعد.

وللتذكير فقد التقت حمس بعدة تشكيلات سياسية لعرض مبادرة التوافق الوطني، في مقدمتها حزب التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى تشكيلات سياسية من الموالاة والمعارضة منها حركة البناء وحسب الامبيا.

ر.ج