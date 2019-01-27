“حمس” رئاسيات 2019 فرصة للإصلاح والتوافق الوطني

أكد مجلس الشورى الوطني لحركة “حمس”، أنّه سيتّم اتخاذ كل التدابير للتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة لتكون فرصة للإصلاح والتوافق الوطني
وثمن مجلس الشورى في بيان له حول مشاركة الحركة في الانتخابات الرئاسية 2019 ، جهود المكتب التنفيذي والمساعي الرامية لتكريس وتعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد
مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل لصون إستقرار وتكريس دولة الحق والقانون في ظل الحكم العادل والتسيير الراشد زقيم الأمة الثابتة
وأكد المجلس قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ورشح رئيس الحركة الدكتور عبد الرزاق لهذا الإستحقاق
ودعا المجلس المكتب التفيذي الوطني لإتخاذ كل التدابير الرامية إلى حسن التحضير، والتفاعل مع المواطنين والمناضل
رزاقي.جميلة
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