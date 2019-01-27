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“حمس” رئاسيات 2019 فرصة للإصلاح والتوافق الوطني

Djalila Rezzaki 27 يناير 2019 Non classé, الحدث, الوطني تعليق واحد 77 زيارة

أكد مجلس الشورى الوطني لحركة “حمس”، أنّه سيتّم اتخاذ كل التدابير للتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة لتكون فرصة للإصلاح والتوافق الوطني

وثمن مجلس الشورى في بيان له حول مشاركة الحركة في الانتخابات الرئاسية 2019 ، جهود المكتب التنفيذي والمساعي الرامية لتكريس وتعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد

مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل لصون إستقرار وتكريس دولة الحق والقانون في ظل الحكم العادل والتسيير الراشد زقيم الأمة الثابتة

وأكد المجلس قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ورشح رئيس الحركة الدكتور عبد الرزاق لهذا الإستحقاق

ودعا المجلس المكتب التفيذي الوطني لإتخاذ كل التدابير الرامية إلى حسن التحضير، والتفاعل مع المواطنين والمناضل

رزاقي.جميلة

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عن Djalila Rezzaki

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تعليق واحد

  1. mehdi mountather
    27 يناير 2019 في 14 h 52 min

    Après ces inondations Bouteflika a la retraite aux généraux d’appliquer la charia islamique le 27.1.2019 pour éviter les pertes humains animales et végétales et dégât matériel par ces punitions d’ ALLAH les inondations fort séisme vent violent glissement de terrain les tempêtes de neige et de sable les foudres les grêlons explosion de barrage comme en Brésil les accidents de la route de train crash d’avion naufrage arrêt cardiaque les virus humain animal monoxyde de carbone aux terroristes de poser leurs armes.

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