نشرت حركة مجتمع السلم أمس مبادرة للخروج من الأزمة تضمنت عدة نقاط مضافا إليها شروط تراها الحركة أنها ضرورية لإنجاح المقترح فقد أصدرت بيانا أعقب اجتماعا لمكتبها الوطني. وبعد تقييم وجيزة للمرحلة الحاسمة التي تمر بها الجزائر وهي ضعية الشغور التي سيصبح عليها البلد يوم 29 أفريل المقبل والتي “ستكون آثارها وخيمة على استقراره” وذكرت البيان أن حمس قامت بعدة مشاورات من أجل تجنب الأسوأ وضمان انتقال سلس للسلطة.

وتنطلق رؤية حمس من “تنحي رئيس الجمهورية وأعوانه وتسليمه السلس للسلطة” قبل الانطلاق في “الإصلاحات الضرورية والمناسبة التي تضمن نزاهة الانتخابات وتجسيد الإرادة الشعبية والانتقال الديمقراطي السلس”. من خلال قيادة لمرحلة انتقالية من قبل شخصيات مقبولة من الحراك الشعبي مع رفض قاطع للتدخل الأجنبي. وكخطوات عملية اقترحت حمس أن لا تتعدى مدة المرحلة الانتقالية 6 أشهر ترأسها شخصية واحدة يعين رئيس حكومة توافقيا يحضر لانتخابات رئاسية في ظل الشفافية والنزاهة.