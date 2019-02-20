“حمس” تشارك في اجتماع المعرضة و تفصل لاحقا في نتائجه

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ان “حمس” ستشارك في اجتماع المعارضة وستفصل هياكلها بنتائجه فيما بعد، مضيفا “سنقدم ما نراه مناسبا سيما وأننا كنا أول من قاد هذه المبادرة في معسكر المعارضة، دون أن تلقى تجاوبا”.