“حمس” تشارك في اجتماع المعرضة و تفصل لاحقا في نتائجه

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ان “حمس” ستشارك في اجتماع المعارضة وستفصل هياكلها بنتائجه فيما بعد، مضيفا “سنقدم ما نراه مناسبا سيما وأننا كنا أول من قاد هذه المبادرة في معسكر المعارضة، دون أن تلقى تجاوبا”.
Razika kherkhache 20 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 129 زيارة
20 فبراير 2019
20 فبراير 2019
20 فبراير 2019
قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ان “حمس” ستشارك في اجتماع المعارضة وستفصل هياكلها بنتائجه فيما بعد، مضيفا “سنقدم ما نراه مناسبا سيما وأننا كنا أول من قاد هذه المبادرة في معسكر المعارضة، دون أن تلقى تجاوبا”.
تعهد مرشح حركة مجتمع السلم في الرئاسيات المقبلة عبد الرزاق مقري، بغلق العهدات الرئاسية …
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