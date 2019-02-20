الأربعاء , فبراير 20 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / “حمس” تشارك في اجتماع المعرضة و تفصل لاحقا في نتائجه

“حمس” تشارك في اجتماع المعرضة و تفصل لاحقا في نتائجه

Razika kherkhache 20 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 129 زيارة

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ان “حمس” ستشارك في اجتماع المعارضة وستفصل هياكلها بنتائجه فيما بعد،  مضيفا “سنقدم ما نراه مناسبا سيما وأننا كنا أول من قاد هذه المبادرة في معسكر المعارضة، دون أن تلقى تجاوبا”.

عن Razika kherkhache

شاهد أيضاً

مقري يتعهد بغلق العهدات لاثنتين فقط

  تعهد مرشح حركة مجتمع السلم في الرئاسيات المقبلة عبد الرزاق مقري، بغلق العهدات الرئاسية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super