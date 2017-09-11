دعا، أمس، رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة “وزارة الخارجية إلى ضرورة لعب دورها بتحرك دبلوماسي أكثر فعالية تجاه مأساة مسلمي الروهينجا”، مؤكدة أن “موقفها لا يزال ضعيفا تجاه القضية ولا يرقى إلى مستوى الجزائر وسمعتها وواجبها “وأوضح عبد المجيد مناصرة في بيان له تلقت ” الجزائر” نسخة منه أن “حركة “حمس” لا تزال تدعو الرأي العام الجزائري إلى مزيد من التفاعل تعريفا بالقضية وتكثيف حملات النصرة والدعم إعلاميا وسياسيا”، مطالبة “الجمعيات الخيرية بضرورة التعجيل بحملات الإغاثة وتكثيفها للتخفيف من معاناة اللاجئين منهم في بنغلاديش”.

وأفاد مناصرة أن “حركة مجتمع السلم تتابع بألم بالغ واستياء كبير الأخبار والصور التي تنقل إلينا مأساة مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان المستمرة عقودا من الزمن من جراء ما تقوم به حكومة بورما في الحملات الأخيرة التي انطلقت منذ 25 أوت الماضي المتمثلة في القتل والتعذيب، والحرق والتمثيل بالجثث لعشرات الآلاف، والتهجير لمئات الآلاف من السكان من مساكنهم وفرارهم نحو بنغلاديش”.

واعتبر مناصرة أن “ما يجري عنصرية دينية بغيضة وجرائم ضد الإنسانية تستدعي ردع مرتكبيها ومحاسبتهم بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين”، قائلا انه “يتعين على المجتمع الدولي عموما ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن خصوصا بتدخل عاجل وحاسم يحمي حقوق هذه الأقلية ويعاقب الحكومة وجيشها ومليشياتها”وذكر مناصرة أن “الحركة بادرت عبر رئيسها بمراسلة كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والرئيس التركي بصفته رئيس الدورة وتطالبهم بالتدخل الفاعل والحاسم لإنهاء معاناة مسلمي الروهينجا. ”

رزاقي.جميلة