تضمن البرنامج الانتخابي المحلي لحركة مجتمع السلم للإنتخابات المحلیة 23 نوفمبر الجاري، العديد من النقاط ترتكز أهمها في التنمیة المحلیة ورفع مستوى أداء المنتخبین وتحسین وترقیة المستوى المعیشي للمواطن، وأكد برنامج ذات الحزب أن ھذا لن یحدث إلا برسم أفاق و تطلعات تنمویة على المستوى المحلي تتمثل في تدعیم الاستثمار المحلي و تفعیل دور المواطنین في التنمیة المحلیة .

وتضمن البرنامج أيضا، تدعیم الاستثمار المحلي،وإشراك المواطنین في القرار المحلي لكي تتحقق التنمیة المحلیة ،وإدارة حدیثة وتقديم خدمة عمومیة إحترافیة، و ترقیة أعوان الدولة عامة و الكادر الإداري بشكل خاص ، و الاستفادة من التجارب العالمیة الجدیدة في شؤون الإدارة و التسییر والعصرنة ، بما في ذلك الإدارة الالكترونیة ،إلى جانب تعدیل قانون البلدیة و الولایة بما یحقق توازن الصلاحیات بین المنتخب و الإداري ،وتطھیر الھیاكل الإداریة و تطویرھا بما یتلاءم و المتغیرات الوطنیة و الدولیة.

رزاقي.جميلة