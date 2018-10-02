عقد، أمس، المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم”حمس” لقاء دوريا برئاسة رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، أين تطرق للعديد من النقاط أهمها استمرار المشاورات التي أطلقتها الحركة حول مبادرتها “التوافق الوطني”، غير انه تفادى الخوض في أزمة المجلس الشعبي الوطني.

و أوضح، أمس،عضو المكتب التنفيذي للحركة، ناصر حمدادوش في تصريح ل”الجزائر”، أن اجتماع المكتب التنفيذي للحركة تناول الملف السياسي وكل القضايا المندرجة تحته، ومن بينها مبادرة الحركة التي أطلقتها منذ فترة و المتعلقة ب”التوافق الوطني، و اللقاءات والمشاورات مع مختلف التشكيلات السياسية و المجتمع المدني و التنظيمات و الجمعيات، وأكد أن هذه المشاورات لا تزال مستمرة، إضافة إلى متابعة تطورات الساحة السياسية ورصد لمستجداتها، من باب وحدة التصور، وتحيين المعلومات والمعطيات، والتدقيق في تقدير الموقف منها، وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا ملف الهيكلة المحلية وانعقاد مجالس الشورى الولائية الجديدة في أغلب الولايات شهر أكتوبر الجاري، إضافة إلى تقارير الأمانات الوطنية 13 ومنجزات شهر سبتمبر، وتطرق الاجتماع إلى ورقة الملف التربوي، وورقة المؤسسات.

وفي رده عن سؤال إن كان لقاء المكتب التنفيذي قد تطرق إلى الأزمة التي تعصف بالمجلس الشعبي الوطني و مطالب الاستقالة لرئيسه السعيد بوحجة و تمسك هذا الأخير بمنصبه، و إن كان لنواب الحركة في الأمر، رد حمدادوش قائلا:” هو موضوع متشعب، ومتداخل، ولذلك نحن لا ننخرط في هذا الصراع، ونخشى من تصفية حسابات هذا الصراع على حساب مؤسسات الدولة”.

رزيقة.خ