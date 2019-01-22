حمروش يعلن عدم نيته الترشح للرئاسيات

كشف رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرا أنها قد فقدت غايتها منذ مدة، كما يرى أن الظرف الذي تجرى فيه هذه الانتخابات أصعب مما كان عليه في 2014.