حمروش يعلن عدم نيته الترشح للرئاسيات

كشف رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرا أنها قد فقدت غايتها منذ مدة، كما يرى أن الظرف الذي تجرى فيه هذه الانتخابات أصعب مما كان عليه في 2014.
Fella Soltani 22 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 89 زيارة
22 يناير 2019
22 يناير 2019
22 يناير 2019
كشف رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرا أنها قد فقدت غايتها منذ مدة، كما يرى أن الظرف الذي تجرى فيه هذه الانتخابات أصعب مما كان عليه في 2014.
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