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حمروش يعلن عدم نيته الترشح للرئاسيات

Fella Soltani 22 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 89 زيارة

كشف رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرا أنها قد فقدت غايتها منذ مدة، كما يرى أن الظرف الذي تجرى فيه هذه الانتخابات أصعب مما كان عليه في 2014.

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عن Fella Soltani

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