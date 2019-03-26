أكد رئيس حكومة الإصلاحات في الجزائر، مولود حمروش، أنه لن يترشح لتولي مسؤولية في المرحلة الانتقالية أو في الانتخابات الرئاسية، مهما كانت طبيعتها وجاء هذا تصريح كرد على دعوة عمار سعداني بتعيينه مرشحًا لجبهة التحرير الوطني خلفا للرئيس بوتفليقة.

قال حمروش في بيان له إن “تصريحات لفاعلين سياسيين ومواقع إخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومقالات صحفية، تعرض من وقت إلى آخر أسماء لمرشحين محتملين للانتخابات المحتملة أو لفترة انتقالية، أود أن الفت انتباه الرأي العام ، ونشطاء هذه الشبكات الاجتماعية وإلى محرري المواقع الإخبارية أنني لست مرشحًا بأي حال من الأحوال”.

موضحا “أود أن أسترعي انتباه الرأي العام ومرتادي هذه الشبكات الاجتماعية أنا لست مرشحًا على الإطلاق ”

مضيفا ” لن أكون مرشحا لأي هيئات انتقالية أو انتخابات مستقبلية بغض النظر عن طبيعتها ومواعيدها النهائية وشروطها ”

وشدد حمروش أنه”سيتدخل في النقاش الوطني كل ما اعتبر أن رأيه يمكن أن ينير الرأي العام”.

فلة-س